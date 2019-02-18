سكاي: غياب لوفرين وفيرمينو عن مران ليفربول قبل مواجهة بايرن

الإثنين، 18 فبراير 2019 - 17:48

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي ليفربول بهدف لوفرين في نيوكاسل

تحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي روبرتو فيرمينو وديان لوفرين مع ليفربول أمام بايرن ميونيخ الألماني.

ديان لوفرين

النادي : ليفربول

ليفربول

وكشفت شبكة أخبار سكاي سبورتس الإنجليزية عن غياب الثنائي لوفرين وفيرمينو عن مران ليفربول الأخير استعدادا لمواجهة بايرن في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت سكاي أن كاميرات الصحفيين لم ترصد الثنائي في مران ليفربول، مع شكوك حول مشاركة لوفرين في المباراة بسبب الإصابة التي يعاني منها.

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وأكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في تصريحات نقلها موقع ناديه "عليا الانتظار وقبل المباراة سيتحدد موقف لوفرين من المشاركة أم لا".

وأضاف المدرب الألماني "هذا كل شيء وأيضا كل الاحتمالات واردة".

وكان المدافع الكرواتي تعرض لإصابة خلال مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولا يزال في مرحلة العلاج والتأهيل حتى الآن.

ويغيب عن ليفربول في مواجهة بايرن ميونيخ المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بسبب الإيقاف.

كما ينتظر النجم السويسري شيردان شاكيري الخضوع لاختبارا طبيا أخيرا لتحديد موقفه من المشاركة في المباراة.

كذلك شارك النجم الهولندي جورجينو فينالدوم بشكل طبيعي في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة وزادت فرصة ظهوره أمام بايرن.

ويلعب ليفربول ضد بايرن في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد معقل الريدز.

ليفربول ديان لوفرين دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ

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