بالفيديو - 5 دقائق كافية لتسجيل جميع أهداف المباراة.. تسديدة ناينجولان تمنح إنتر الفوز على سامبدوريا

احتاج فريقي إنتر ميلان وسامبدوريا لخمس دقائق فقط من أصل 90 دقيقة لتسجيل جميع أهداف المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

وفاز إنتر على سامبدوريا بهدفين لهدف ليواصل تمسكه بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الذي يتنافس عليه مع غريمه التقليدي ميلان.

وفي الجزء الأخير من المباراة اشتعلت الأحداث وتقدم إنتر في الدقيقة 73 عن طريق دانيلو دامبروسيو، قبل أن يرد مانولو جابياديني بهدف التعادل لسامبدوريا في الدقيقة 76.

وبعد دقيقتين فقط استطاع رادجا ناينجولان تسجيل هدف فوز إنتر بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء خادعت حارس مرمى سامبدوريا.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنتر إلى النقطة 46 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، وتجمد رصيد سامبدوريا عند النقطة 33 في المركز العاشر.

واستمر غياب ماورو إيكاري نجم إنتر ميلان والقائد السابق للفريق بسبب أزمته الأخيرة مع المدير الفني لوتشيانو سباليتي.

ماذا حدث؟

الصراع كان على أشده مؤخرا عقب مواجهة بارما في الدوري الإيطالي بين لوتشيانو سباليتي مدرب الفريق وماورو إيكاردي عقب تصريحات وكيلته وزوجته واندا نارا، والمدرب الإيطالي انتقد مهاجمه علانية.

وصرح سباليتي :"علينا أن نحل الوضع مع إيكاردي، الصحفيون تحدثوا كثيرا عنه، المدير الرياضي قبل الحديث عن الأمر ويجب أن يفعلوا ذلك لأن وضعنا الحالي بحاجة للحل".

وبعد ذلك بساعات رد بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر قائلا :"قلت سابقا ما يجب أن أقوله، تحدثت مع سباليتي عبر الهاتف وسأفعل ذلك غدا، كلانا يعمل من أجل مصلحة إنتر، لكن إيكاردي ليس قضيتنا، إنها فقط أمور داخل النادي".

واندا نارا تحدثت بدورها وبصفتها وكيلة إيكاردي لكنها زادت من الوضع سوء أكثر وقالت :"إن كان علي الاختيار بين العقد الجديد وشخص بإمكانه مساندة إيكاردي ليتطور أكثر، فسأفضل الشخص الذي سيساعد ماورو".

تصريحات واندا نارا أغضبت إدارة إنتر كثيرا، وبما أنه قائد الفريق فشهد ذلك مثالا سيئا حسبما وصفه موقع "كالتشيو ميركاتو" خاصة وأن واندا وكيلته وبالتالي تعبر عن رأيه كلاعب.

الأمور تطورت سريعا ليقرر إنتر سحب شارة القيادة من إيكاردي وأعطاها لـ سمير هاندانوفيتش حارس مرمى الأفاعي.

بعد ذلك غاب إيكاردي عن رحلة فريقه إنتر مواجهة رابيد فيينا في إطار ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي "بقرار شخصي منه" وفقا لما أعلنه سباليتي.

ويمتد تعاقد إيكاردي مع النيراتزوري حتى صيف عام 2021.

وانضم إيكاردي إلى إنتر ميلان قادما من صفوف سامبدوريا في صيف عام 2013.

البعض أشار لاقتراب رحيل إيكاردي عن إنتر ميلان بنهاية الموسم، وربما تكون تورينو محطته المقبلة مع يوفنتوس.

وعلق ماسيميليانو أليجري مدرب اليوفي على ذلك بالاكتفاء بالإشادة باللاعب. (طالع التفاصيل)