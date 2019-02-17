مالديني عن مقارنة بيونتك بشيفشينكو: لا تنسوا انضمام الأخير لفريق قوي جدا!

الأحد، 17 فبراير 2019 - 16:09

كتب : FilGoal

تشيلسى شيفشينكو

رفض باولو مالديني مدير ميلان والنجم السابق للفريق مقارنة شيشتوف بيونتك المهاجم الحالي للفريق بسلفه أندري شيفشينكو الذي سطع مع روسونيري وكان من أفضل لاعبي العالم.

وقال مدافع إيطاليا السابق في حواره قناة سكاي سبورت إيطاليا:"كثيرون يقارنون بيونتك بشيفشينكو لكن يوجد أندري واحد فقط".

وواصل "بالإضافة، شيفشينكو انضم إلى فريق قوي جدا وكان البطل المضاف للمجموعة الذي أتاح لنا الفرصة لتحقيق نتائج عظيمة".

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وأتم مشيدا باللاعب البولندي "بيونتك يقوم بأشياء مذهلة وانضم للفريق في وقت صعب. إذا أوصلنا إلى مستوى مرتفع، سنكون سعداء جميعا".

وأحرز بيونتك، منذ انضمامه لميلان من جنوى في يناير الماضي، 6 أهداف في 5 مباريات.

وسجل بيونتك هدفين في انتصار هام لميلان بنتيجة 3-1 على مضيفه أتالانتا يوم السبت في الدوري الإيطالي.

ميلان بيونتك شيفشينكو

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