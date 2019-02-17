كريم بامبو: الأهم من تسجيل هدفين هو تقدم الإسماعيلي في ترتيب الدوري

أعرب كريم بامبو جناح الإسماعيلي عن سعادته بتسجيل هدفين في شباك النجوم بالدوري المصري، وشدد على أن الأهم من التسجيل هو تقدم الدراويش في الدوري.

كريم بامبو النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وكان الإسماعيلي قد تغلب على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل كريم بامبو هدفين من أهداف الدراويش الثلاثة.

وقال بامبو في تصريحات للموقع الرسمي للإسماعيلي: "الأهم من تسجيلي هدفين هو الفوز على فريق النجوم".

وتابع "هذا الفوز تقدم بنا ثلاثة مراكز في جدول ترتيب الدوري المصري".

وأضاف بامبو "سيمحنا ذلك الفوز دفعة معنية قوية والتركيز فيما هو قادم".

وأتم بامبو تصريحاته "الفريق سيعمل من الآن على التركيز في بطولة دوري أبطال إفريقيا ومواجهة قسطنية الجزائري، فمازالت لدينا آمال في التأهل لربع النهائي".

ورفع الإسماعيلي رصيده في الدوري المصري إلى 27 نقطة من 19 مباراة في المركز الثامن وبفارق 4 نقاط فقط عن المربع الذهبي.