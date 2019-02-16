مودريتش يغيب عن مباراة ريال مدريد وجيرونا

السبت، 16 فبراير 2019 - 22:13

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد

استبعد ساتنياجو سولاري المدير الفني لـ ريال مدريد، لاعبه لوكا مودريتش من القائمة التي ستواجه جيرونا ظهر غدا الأحد.

ريال مدريد يستقبل جيرونا في ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 24 من الدوري الإسباني، مواجهة سيغيب عنها أفضل لاعب في العالم بعد أن قرر المدرب الأرجنتيني إراحته.

مودريتش لعب أساسيا في آخر 3 مباريات لـ ريال مدريد أمام برشلونة وأتليتكو مدريد وأياكس أمستردام.

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وشهدت القائمة عودة الشاب فيديريكو فالفيردي، مع تواجد القائد سيرخيو راموس رغم خطر تحصله على بطاقة صفراء خامسة وغيابه عن مواجهة برشلونة في الجولة التالية.

ريال مدريد يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، وسيسعى للفوز حتى يستعيد المركز الثاني من أتليتكو مدريد صاحب الـ 47 نقطة بمباراة زائدة.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: كيلور نافاس - تيبو كورتوا - لوكا زيدان

الدفاع: سيرخيو راموس - رافا فاران - ناتشو فيرنانديز - داني كارباخال - ألفارو أودريوزولا - مارسيلو - سيرخيو ريجيلون

الوسط: كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي - توني كروس - داني سيبايوس - ماركو أسينسيو

الهجوم: كريم بنزيمة - ماريانو دياز - كريم بنزيمة - لوكاس فاسكيز - فينيسيوس جونيور

ريال مدريد جيرونا الدوري الإسباني

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