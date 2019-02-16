بالفيديو - كيف ضاعت؟ الاتحاد السكندري يهدر انفرادا صريحا في مواجهة الهلال

أهدر توني سيلفا لاعب الاتحاد السكندري فرصة محققة في مواجهة الهلال، بالمباراة الجارية على استاد جامعة الملك سعود، في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

لاعب غينيا بيساو تلقى تمريرة رائعة من أحمد نبيل مانجا في الدقيقة 21، وانفرد بشكل كامل بـ عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال، إلا أن الأخير تألق وأبعد تسديدة سيلفا.

الاتحاد متأخر منذ الدقيقة 14 بهدف سجّله البرازيلي كارلوس إدواردو، قبل أن يضيف بافيتيمي جوميس الهدف الثاني في الدقيقة 31.