طلعت: مرت لعنة يناير على المقاولون.. والجيش فريق كبير

الجمعة، 15 فبراير 2019 - 23:48

كتب : FilGoal

محمد طلعت وساليف كوليبالي

بعد قرابة 10 سنوات من أول أهدافه بالدوري المصري في شباك طلائع الجيش، عاد محمد طلعت لاختبار نفس الشباك، بقميص المقاولون العرب هذه المرة.

10 سنوات اختبر خلالها مهاجم الأهلي السابق الكثير من التقلبات في مسيرته الكروية، ولكن الواقع أن هدفه في فبراير 2019، ساهم في انتصار المقاولون على الجيش بهدفين دون رد، بالجولة 22 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

طلعت تحدّث إلى "أون سبورت" بعد المواجهة: "المباريات جميعها صعبة في الدور الثاني، والجيش فريق كبير لديه الكثير من الروح، فريق قوي في الملعب، ولكن واجههم سوء توفيق".

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وشدد: "النتيجة لا تقلل من اسم نادي الجيش".

وأتم: "يناير شهر لعنة، تشتت فيه الانتقالات اللاعبين ولا يكون التركيز حاضرا، الآن مر يناير، نتائج الشهر الماضي لم تكن متوقعة للمقاولون".

محمد طلعت المقاولون العرب طلائع الجيش الدوري المصري

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