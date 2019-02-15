بالفيديو - "هدده قائلا: والله لأكسر راسك".. مدير الاتحاد يعتدي على مدرب الرائد والأخير يتنازل

كثير من الإثارة والفرص المهدرة والإنقاذات المستحيلة وقرارات الفيديو التحكيمية الحاسمة، شهدتها مباراة الرائد والاتحاد في الجولة 20 من الدوري السعودي.

الاتحاد رفض الهزيمة وتعادل 1-1 أمام مضيفه الرائد في مباراة مجنونة، قبل أن يستمر الجدل بعد نهايتها بمشاجرة كبيرة في الطريق نحو غرف خلع الملابس.

مقطع فيديو بثته صحيفة "الرياضية" السعودية أظهرت تجمهرا كبيرا من لاعبي ومسؤولي الفريقين في الممر إلى غرف خلع الملابس، مع تدخل رجال الأمن.

ليكشف فهد المطوع رئيس نادي الرائد في لقاء مع محطة "دوري بلس" عن كواليس الواقعة، وأشار إلى أن أسامة المولد مدير نادي الاتحاد اعتدى على بيسنيك هاسي المدير الفني للرائد بعد المباراة.

وقال المطوع: "أسامة المولد تحدّث إلى المدرب أثناء المباراة، وقال له: والله لأكسر راسك، وبعدها انتظره عند الباب وأمسك به وضربه بقبضته في بطنه، هذا ما حدث".

وأضاف: "المدرب يرفض التنازل، والشرطة تحقق في الأمر، الكاميرات موجودة وصوّرت كل شيء".

ولام المطوع نظيره المولد: "من المفترض أنك مدير الفريق، يجب أن تكون قائدا، لو حدثت مشكلة مماثلة يجب أن تتدخل لحلها، لا أن تفتعلها بنفسك".

واستدرك: "لا أعتقد أن المدرب سيتنازل، تحدثنا معه وهو رافض كليا".

وعاد للوم المولد: "لدي عتاب كبير لـ أسامة المولد، من المفترض أن تكون قدوة وألا تهيّج اللاعبين. لولا تدخل الشرطة لصارت اشتباكات أكبر بسببك أنت يا أسامة".

رئيس نادي الرائد فهد المطوع : أسامة المولد تهجم على مدرّب نادي الرائد، المدرب رفض التنازل والموضوع وصل للشرطة.#الرائد_الاتحاد#دوري_بلس pic.twitter.com/rQoXnH6UsX — دوري بلس (@dawriplusksa) February 15, 2019

لاحقا عادت صحيفة "الرياضية" وذكرت أن المدرب الألباني هاسي تنازل عن القضية لدى الشرطة، وقد تصالح مع المولد.