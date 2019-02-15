مدرب الجيش: الجميع شاهد التحكيم.. نحن أفضل فريق هجومي في الدوري المصري

انتقد لوك إيميل المدير الفني لـ طلائع الجيش، قرارات التحكيم في مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، في الجولة 22 من الدوري المصري.

الطلائع سقط بهدفين دون رد على استاد عثمان أحمد عثمان، ليفشل في الفوز للمباراة الرابعة على التوالي. (طالع التفاصيل)

وقال المدرب البلجيكي في تصريحات غاضبة بعد اللقاء عبر "أون سبورت": "لا أريد الحديث عن التحكيم، أعتقد أن الجميع شاهد ما حدث، كنا الفريق الأفضل وخلقنا الكثير من الفرص، سددنا 4 مرات في الشوط الأول وحارسهم أنقذ كرة رأسية، كما هددناهم بالضربات الحرة، وسنحت لنا 5 فرص إضافية في الشوط الثاني، لا أذكر أن (محمد) بسام تلقى أي هجمات".

وواصل متحسرا على الفرص المهدرة: "مهمتي كمدرب هي إيصال فريقي لمنطقة جزاء المنافس ومساعدتهم في خلق الفرص، وقد تسلمت إحصائية تفيد أننا أفضل فريق هجومي في الدوري، نحن الفريق الثاني أو الثالث في خلق الفرص، ولكن إن لم نسجل فلن نفوز".

وأضاف في يأس: "أدرك أننا نهدر الكثير من الفرص، ولكن حتى مع أعظم مدربي العالم مثل (بيب) جوارديولا و(جوزيه) مورينيو و(أنطونيو) كونتي و(ماوريسيو) ساري، مهمتهم تتعلق فقط بإيصال اللاعبين إلى مناطق المنافس، لا يمسكون بجهاز تحكم لإحراز الأهداف وإدخال الكرة المرمى".

وأردف: "نقوم بتدريبات إضافية للمهاجمين ولاعبي الأجناحة حتى نتحسن، ولكن الأمر غريب جدا عندما نهدر هذا الكم من الفرص ونستقبل في المقابل. لا أعلم السبب ولكني فعلت كل شيء أنا وطاقمي، نعمل كثيرا على الجانب التكتيكي وإنهاء الهجمات ودراسة المنافسين وحتى بنهاء الهجمة الذي طورناه كثيرا منذ قدومنا".

وواصل: "لا يمكن أن أفعل أكثر من هذا، إن كان في استطاعة شخص آخر غيري... لأن هذا في صالح النادي، أنا حزين على وضع طلائع الجيش بلاعبيه ومجلس إدارته، هذا غير عادل ومحزن للغاية".

وأشار: "مع الفرص التي نخلقها، كان لابد أن نجمع أكثر من الـ 6 أو الـ 7 نقاط التي جمعناها في الفترة الماضية".

وعن مواجهة الزمالك المقبلة: "سنستعد جيدا لمباراة الزمالك، آمل أن أستعيد بعض الموقوفين والمصابين، اليوم لعبت دون خط وسطي كاملا في غياب إسلام جمال ومحمد رزق وتالا نداي وحسن يوسف".

مختتما: "علينا الاستعداد جيدا للزمالك، هو أفضل فريق في الدوري تنظيميًا وليس فقط في نوعية اللاعبين، ولكننا لن ننظر إلى ذلك وسنتدرب جيدا للمواجهة".

الجيش يحتل المركز الثامن في الدوري المصري برصيد 25 نقطة.