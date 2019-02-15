مدرب الوصل: صفوفنا مكتملة أمام الأهلي.. ولا متعة في الحياة دون ضغط

الجمعة، 15 فبراير 2019 - 20:38

كتب : هاني العوضي

لورينت ريجيكامف - الوصل

طمأن لورينت ريجيكامف المدير الفني لفريق الوصل الإماراتي، جماهيره على جاهزية الفريق قبل مواجهة الأهلي السعودي.

الوصل يستقبل الأهلي في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال مساء السبت في إمارة دبي.

وقال المدرب الروماني خلال المؤتمر الصحفي قبل المواجهة: "المباراة ستكون مشوقة وممتعة للجميع، سنواجه خصما قويا يضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين المميزين. أتمنى من لاعبي فريقي تقديم أفضل ما لديهم وأن يخرجوا بنتيجة إيجابية من المباراة تساعدنا على العبور إلى الدور المقبل".

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مضيفا: "في مثل هذه المباريات لا يحتاج اللاعبون إلى التحفيز، لقد استعددنا بشكل مميز بالفعل لهذه المواجهة وسندخلها بصفوف شبه مكتملة، فالكل حاضر باستثناء خميس إسماعيل الذي لم تتحدد مشاركته من عدمها بعد، أتمنى تقديم أداء مميز يرضي جماهيرنا".

وواصل متقبلا التحدي: "أنا معتاد على ضغط المباريات، ويجب على اللاعبين أن يعتادوا أيضا، لأن الحياة لن تكون ممتعة دون ضغط".

وأتم كاشفا عن متابعته الدقيقة للمنافس: "شاهدت آخر مباراتين للأهلي، فاز في واحدة وخسر الأخرى، إنه فريق مميز يضم في صفوفه 5 محترفين بالإضافة إلى 3 لاعبين سعوديين دوليين. ولكن الأمور ستكون مختلفة في الملعب".

فيما ذكر الدولي الإماراتي علي سالمين لاعب الفريق، أن الوصل جاهز للمواجهة الصعبة: "المباراة ستكون حماسية وصعبة، لكننا مهيئين لها بدرجة كبيرة، سنسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية تسهّل مباراة العودة".

وأردف: "قدّمنا مستوى رائع في هذه البطولة عكس مستوانا في الدوري الذي لازمنا فيه سوء حظ".

واختتم: "وقوف الجماهير معنا في هذه البطولة أمر رائع، أشكرهم شخصيا على تلك المساندة في البطولة التي تحمل اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه".

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