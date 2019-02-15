السومة: الوصل فريق مميز.. أخرج الأهلي المصري من البطولة العربية

حذّر عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي، من خطورة فريق الوصل الإماراتي منافسه المقبل في كأس زايد للأندية الأبطال.

الأهلي يحل ضيفا على الوصل في إمارة دبي مساء السبت، في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية.

وقال السومة في المؤتمر الصحفي: "لاعبو الأهلي لديهم روح معنوية عالية. الوصل فريق قوي يتمتع بخبرة واسعة في المسابقات الإقليمية والقارية، وتمكن من إخراج الاتحاد السعودي والأهلي المصري".

كما أشاد بتأثير المدرب الجديد خورخي فوساتي: "تأقلمنا سريعا مع المدرب الجديد، ابتعدت عن الفريق لفترة (خلال كأس آسيا)، ولكني عدت وسأعمل بكل قوة لتقديم أفضل أداء. صحيح أننا ابتعدنا عن المنافسة في الدوري، ولكن تركيزنا منصب على البطولة العربية وكذلك الآسيوية. جمهورنا كبير وطموح ويحب البطولات، وسنعمل على إرضائه".

الوصل كان قد أخرج الأهلي في الدور السابق بأفضلية الأهداف خارج الأرض، بعد التعادل 2-2 في الإسكندرية، و1-1 في دبي.