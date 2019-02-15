لويس جارسيا: رونالدينيو أفضل من جاورت.. وميسي أصعب من واجهت

كشف لويس جارسيا لاعب برشلونة وإسبانيا السابق إن البرازيلي رونالدينيو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية في 2004 و2005، هو أفضل لاعب زامله خلال مسيرته التي امتدت لـ18 عاما.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وصرح جارسيا في فيديو لشركة كلير راعية الدوري الإسباني "كنت محظوظا للغاية لمجاورة العديد من الزملاء الرائعين، لكن لو علي اختيار واحد سأنتقي ربما رونالدينيو".

وواصل جارسيا الذي لعب مع رونالدينيو في برشلونة موسم 2003-2004 "كان يبهرني في كل حصة تدريبية، في كل مباراة".

أما أصعب منافس فرد لاعب ليفربول السابق دون تردد "علي القول إنه ليونيل ميسي".

ولعب جارسيا مع أتليتكو مدريد وراسينج سانتاندر أمام برشلونة المفعم بنجمه ميسي وواجه الأخير أيضا في دوري أبطال أوروبا حين لعب الإسباني في نادي باناثينايكوس اليوناني.