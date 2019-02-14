مدرب أياكس: مؤسف إلغاء الفيديو لهدفنا

الخميس، 14 فبراير 2019 - 09:44

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أياكس

أبدى إريك تين هاج مدرب أياكس حزنه على خسارته أمام ريال مدريد يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، مبديا حسرته على إلغاء تقنية الفيديو لهدف كاد يتقدم به فريقه على حامل اللقب.

وقال تين هاج في تصريحات صحفية بعد اللقاء:"تقنية الفيديو حاسمة في هذه المرحلة من البطولة. مؤسف عدم احتساب ذلك الهدف".

وواصل مثنيا على فريقه "لكن كل الثناء لفريقي. لقد اتبعوا الخطة ولعبوا بروح رائعة. هذا منحنا الثقة للمستقبل. لابد أن نستمر على نفس المنوال".

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وسجل أياكس في ملعبه هدفا في الشوط الأول ألغاه الحكم بداعي التسلل بعدما راجع الفيديو.

وخسر الفريق الهولندي بنتيجة 2-1 لتصبح مهمته صعبة في لقاء الإياب للدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا. ويستضيف المباراة ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد في 5 مارس.

أياكس دوري أبطال أوروبا ريال مدريد

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