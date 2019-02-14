راموس: لم أتعمد الحصول على بطاقة صفراء ولكن

الخميس، 14 فبراير 2019 - 09:31

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد

نفى سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد استهدافه الحصول على بطاقة صفراء في لقاء الفريق أمام أياكس يوم الأربعاء والذي انتهى بفوز الإسبان في هولندا بنتيجة 2-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال قائد الفريق الملكي إنه اضطر لارتكاب مخالفة استوجبت حصوله على بطاقة صفراء موضحا "بالنظر إلى النتيجة، سأكون كاذبا إن قلت إنني لم أستهدف الحصول على بطاقة صفراء".

وواصل في تصريحات صحفية "لا أقلل من قدر المنافس ولا أعتقد أن المواجهة انتهت، لكن في كرة القدم عليك اتخاذ قرارات صعبة".

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وشارك راموس في مباراته رقم 600 بقميص ريال مدريد الذي قطع شوطا كبيرا نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويستضيف حامل اللقب ريال مدريد فريق أياكس في لقاء الإياب في 5 مارس ويغيب راموس عن اللقاء بسبب الإيقاف.

وأنقذ حكم الفيديو ريال مدريد من التأخر في النتيجة بإلغاء هدف لأياكس بحجة التسلل في الشوط الأول.

وسجل كريم بنزيمة هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 60 ورد عليه حكيم زياش بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 75 ثم اقتنص ماركو أسينسيو الانتصار بهدف في الدقيقة 87.

وأثنى راموس على تقنية الفيديو قائلا:"أنا مناصر كبير لها وشيئا فشيء تجعل كرة القدم أكثر عدلا".

وأتم في تصريحات لقناة موفيستار "تقنية الفيديو لم تكن في صالحنا أحيانا لكن اليوم ألغت هدفا مهما سجل في مرمانا".

ريال مدريد سيرخيو راموس دوري أبطال أوروبا

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