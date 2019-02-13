فيديو - تقنية VAR تنقذ ريال مدريد وتلغي هدف أياكس في أول تطبيق بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 13 فبراير 2019 - 22:54

كتب : FilGoal

فرحة تاديتش بهدف أياكس في أيك أثينا

أنقذت تقنية الفيديو VAR فريق ريال مدريد من هدف أياكس أمستردام الأول بداعي التسلل.

تقدم أياكس أمستردام في الدقيقة 37 عن طريق نيكولاس تاجليافيكو قبل أن يعود دامير سكومينا حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو.

ورغم عدم وقوع تاجليافيكو في مصيدة التسلل إلا أن حكم اللقاء احتسب الكرة تسلل على دوسان تاديتش بسبب التداخل في الكرة.

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ويهيمن أياكس أمستردام على الكرة في الشوط الأول من المباراة والذي انتهى بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة الإياب يوم 5 مارس على ملعب سنتياجو برنابيو.

ريال مدريد أياكس أمستردام

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