فيديو - توتنام يكتسح دورتموند بثلاثية في استفاقة الشوط الثاني

الأربعاء، 13 فبراير 2019 - 23:57

كتب : FilGoal

سون - توتنام

اكتسح توتنام فريق بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب ويمبلي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورغم نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف إلا أن استفاقة دورتموند في الشوط الثاني حسمت المباراة.

افتتح سون هيونج مين الكوري التسجيل بعد عرضية رائعة من فيرتونخين حولها داخل الشباك في الدقيقة 47 بعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

أخبار متعلقة

تشكيل #ليلة_الأبطال - سون وإريكسن يقودان توتنام.. وجوتزة يعوض غائبين دورتموند لاعب يونايتد: الفوز على توتنام وأرسنال خارج ملعبنا يحفزنا ضد سان جيرمان تقرير - توتنام حدد 5 أهداف في خط الوسط من أجل السوق الصيفية تقرير - توتنام مهتم بضم ستوريدج

وفي أخر 10 دقائق من المباراة هيمن توتنام على المباراة مع محاولات دورتموند في إدراك التعادل.

ونجح يان فيرتونخين في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 83، قبل أن يختتم فيرناندو يورينتي التسجيل في الدقيقة 86.

ويحل توتنام ضيفا على دورتموند يوم 5 مارس المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – هدف قاتل.. الزمالك يضيع كل الفرص ويتعادل مع حسين داي

هيثم فاروق: الزمالك أهدر 15 فرصة سهلة وتعادل.. ويفتقد القائد داخل الملعب

فيديو - تقنية VAR تنقذ ريال مدريد وتلغي هدف أياكس في أول تطبيق بدوري أبطال أوروبا

بالفيديو - حارس حسين داي يحرم كهربا وأوباما من هدفين في 4 دقائق

بالفيديو - بوطيب يفتتح أهدافه مع الزمالك ويهز شباك حسين داي بعد جملة رائعة

توتنام دورتموند دوري أبطال أوروبا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الخميس 14-2-2019 والقنوات الناقلة.. بيراميدز وأرسنال وتشيلسي 3 ساعة | الدوري المصري
فاروق جعفر: جروس والزمالك الأفضل في الدوري وليس الكونفدرالية.. ورسالة للإدارة 4 ساعة | إفريقيا
بالفيديو – أمير مرتضى: التبديلات أمام حسين داي كانت بطيئة.. وبوطيب يشبه فلافيو وأزارو 4 ساعة | إفريقيا
بالفيديو – أمير مرتضى: سأتحدث مع جروس حول حفني.. ما حدث في الانتقالات غير مقنع 4 ساعة | إفريقيا
بعد الجولة الثانية - موقف مجموعات الكونفدرالية.. عودة المجموعة الثالثة لنقطة الصفر 4 ساعة | إفريقيا
مبوما: صلاح قال لي إنه يحلم بالفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي 7 مرات 5 ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تركي آل الشيخ: هذه الصفقات التي وعدت الأهلي بها.. محمد إبراهيم من بينهم 2 "أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا" 3 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي 4 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال

قد ينال إعجابك