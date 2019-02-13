فيديو - توتنام يكتسح دورتموند بثلاثية في استفاقة الشوط الثاني

اكتسح توتنام فريق بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب ويمبلي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورغم نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف إلا أن استفاقة دورتموند في الشوط الثاني حسمت المباراة.

افتتح سون هيونج مين الكوري التسجيل بعد عرضية رائعة من فيرتونخين حولها داخل الشباك في الدقيقة 47 بعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

وفي أخر 10 دقائق من المباراة هيمن توتنام على المباراة مع محاولات دورتموند في إدراك التعادل.

ونجح يان فيرتونخين في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 83، قبل أن يختتم فيرناندو يورينتي التسجيل في الدقيقة 86.

ويحل توتنام ضيفا على دورتموند يوم 5 مارس المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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