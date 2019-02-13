مواعيد مباريات الأربعاء 13 فبراير 2019.. الزمالك في الكونفدرالية وقمة كلاسيكية أوروبية

تتواصل المنافسات القارية في إفريقيا وأوروبا يوم الأربعاء، بعد ثلاثاء حافل بالصدامات الشرسة.

Filgoal.com يقدّم مواعيد أبرز مباريات الأربعاء 13 فبراير 2019 والقنوات الناقلة.

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الزمالك يسعى للاستفاقة في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية، عندما يستقبل نصر حسين داي الجزائري على استاد برج العرب في التاسعة مساء، وتُبَث عبر beIN Sports 3.

كما يحل جور ماهيا الكيني ضيفا على بترو أتليتكو الأنجولي في السادسة مساء.

وفي دوري أبطال أوروبا، يحل ريال مدريد ضيفا على أياكس أمستردام في العاشرة مساء، وتُبَث المباراة عبر beIN Sports 1، ويعلّق عليها رؤوف خليف وخليل البلوشي.

كما يتواجه توتنام هوتسبير وبوروسيا دورتموند في نفس التوقيت، وتُبَث عبر beIN Sports 2، بتعليق علي محمد علي وحفيظ دراجي.

وفي الدوري السعودي، يقود حسين السيد فريقه الاتفاق في مواجهة الفيصلي، بالخامسة و10 دقائق مساء، وتُنقَل على KSA Sports.