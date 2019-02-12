في إفريقيا بالفيديو - فشل المهاجمون.. التعادل دون أهداف يسيطر على مباريات المجموعة الأولى

فوّت الوداد البيضاوي المغربي فرصة وضع قدم في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بتعادله 0-0 أمام ضيفه لوبي ستارز النيجيري، على استاد مولاي عبد الله.

الوداد الذي فاز ذهابا بهدف دون رد في نيجيريا، فشل في تكرار انتصاره على أراضيه، ليكتفي برفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى من المسابقة. فيما رفع لوبي ستارز رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى، تعادل أسيك ميموزا الإيفواري دون أهداف أمام ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

صن داونز فشل بدوره في تكرار فوزه 3-1 ذهابا، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة. بينما رفع أسيك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث.