بالفيديو والصور - جيوفينكو يسجل في ظهوره الأول.. الهلال يكتسح القادسية برباعية

فاز الهلال على ضيفه القادسية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، على استاد جامعة الملك سعود، بالجولة 20 من الدوري السعودي.

المباراة هي الأولى للمهاجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، والذي توّج ظهوره مع فريقه الجديد بهدف بعد نزوله بديلا.

















































الهلال تقدّم في النتيجة بالدقيقة 34 بواسطة نواف العابد الذي راوغ حارس القادسية وأسكن الكرة في الشباك بعد تمريرة جميلة من بافيتيمبي جوميس.

جوميس عاد بنفسه وأضاف الهدف الثاني بطريقة رائعة بعد 15 ثانية فقط من انطلاق الشوط الثاني.

بيسمارك فيريرا قلّص الفارق للقادسية في الدقيقة 67 بتسديدة يمينية خارقة يستحيل إبعادها.

جيوفينكو كان قد دخل بديلا منذ الدقيقة 62، واحتاج إلى 18 دقيقة فقط بالملاعب السعودية حتى يسجّل هدف الهلال الثالث بعد عمل جماعي مميز مع جوميس.

قبل أن يختتم علي البليهي الأهداف في الدقيقة 88 بضربة رأسية أنهت أي أمل للقادسية في العودة للقاء.

الهلال رفع رصيده إلى 49 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد القادسية عند 23 نقطة في المركز العاشر.