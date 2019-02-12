في إفريقيا بالفيديو - الترجي ينفرد بصدارة المجموعة الثانية بفوز ثمين على أورلاندو

قفز الترجي التونسي إلى صدارة المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا، بفوزه على ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بهدفين دون مقابل، على الملعب الأوليمبي في استاد المنزة، بالجولة الرابعة من دور المجموعات.

الترجي أكد أسبقيته في المواجهات المباشرة أمام أورلاندو بايرتس، إذ انتهت مباراة الذهاب في الجولة الثالثة بالتعادل 0-0، مما يعطيه الأفضلية لاحقا في حال تساويهما بالنقاط.

الترجي افتتح التسجيل في الدقيقة 19 بواسطة أنيس البدري الذي استغل تنفيذ ماكر لركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، ليفتتح التسجيل للفريق التونسي.

الفريق التونسي شن عدة هجمات متتالية على مرمى ضيفه الجنوب إفريقي طوال الشوط الثاني، إلا أنه فشل في ترجمتها، واضطر للانتظار حتى الدقيقة 89 ليسجّل الهدف الثاني بواسطة هيثم جويني، بعد تمريرة عرضية من البدري.

ليرفع الترجي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الأول، فيما تجمّد رصيد أورلاندو عند 5 نقاط في المركز الثاني.

النتيجة ستسمح لـ هوريا الغيني بالقفز إلى المركز الثاني حال تفوّقه على بلاتينيوم الزيمبابوي في مباراة لاحقة اليوم.