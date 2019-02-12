كلوب يكشف سبب غياب ثلاثي ليفربول عن المران

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول سبب غياب ثلاثة لاعبين عن مران الفريق الأول في معسكر إسبانيا.

وبدأ ليفربول معسكره المغلق في إسبانيا استعدادا لمواجهة بايرن ميونيخ في ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء المقبل بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه يوم الثلاثاء: "لا يزال جيمس ميلنر وجيني فينالدوم يعانيان من المرض، لذا قاما ببعض العمل في الفندق".

وأضاف "كما شعر فابينيو بقليل من التعب، لكن لن تكون مشكلة، لكن لم يكن هناك أي سبب يجعله يشارك في مران اليوم".

وواصل الألماني "نأمل أن يتمكن من المشاركة في تدريب الغد، وإذا لم يشارك يوم الأربعاء سيشارك بعد ذلك".

وأتم مدرب بروسيا دورتموند السابق "لا أحد منهم يعاني من إصابة قوية، كل شيء سيكون على ما يرام".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر سيتي برصيد 65 نقطة قبل 12 جولة من نهاية الموسم، علما بأن الريدز لعب مباراة أقل.

فيما يحتل بايرن وصافة الدوري الألماني بفارق 5 نقاط خلف المتصدر بروسيا دورتموند.

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