ليفربول يسابق الزمن لاستعادة لوفرين قبل مواجهة بايرن

يسابق ليفربول الزمن من أجل لحاق مدافعه ديان لوفرين بمباراة بايرن ميونيخ الأسبوع المقبل.

ويحل بايرن ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وقال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في تصريحات لموقع ناديه: "لوفرين لم يسافر معنا إلى معسكر إسبانيا وجو جوميز أيضا كذلك".

وأضاف الألماني "سنحاول فعل كل شيء لجعل ديان متاحًا في مباراة بايرن ميونيخ. سيكون سباق قوي ضد الزمن".

وأوضح "بالنسبة له، من المنطقي في الوقت الحاضر أن يكون في مكان آخر للقيام بما يجب عليه القيام به. لم يكن من الممكن أن يساعده الامر إذا كان هنا، لذلك سنحاول كل شيء".

لوفرين يغيب منذ الإصابة في مباراة وولفرهامبتون يوم 7 يناير الماضي.

يذكر أن فيرجيل فان دايك سيغيب عن اللقاء بسبب الإيقاف.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر سيتي برصيد 65 نقطة قبل 12 جولة من نهاية الموسم، علما بأن الريدز لعب مباراة أقل.

فيما يحتل بايرن وصافة الدوري الألماني بفارق 5 نقاط خلف المتصدر بروسيا دورتموند.

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