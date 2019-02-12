لاعب ليفربول السابق: كلوب عليه وضع صلاح في هذا الموقف كثيرا

الثلاثاء، 12 فبراير 2019 - 14:09

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - كريستال بالاس

يعتقد دون هوتشيسون لاعب ليفربول السابق أن المركز الذي لعب فيه نجمنا المصري محمد صلاح في مباراة الفريق ضد بورنموث أسهم في تميز شكل الريدز.

صلاح سجل هدفا في انتصار الفريق على ضيفه بورنموث بنتيجة 3-صفر يوم السبت في الجولة 26 للدوري الإنجليزي.

وقال هوتشيسون في تصريحات أبرزتها جريدة إكسبرس "ليفربول كان مرتاحا للغاية أمام بورنموث، وكان يمكنه تسجيل 3 أو 4 أهداف أخرى، لقد كان الفريق مثيرا للإعجاب".

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وأضاف لاعب ليفربول في الفترة من 1990 إلى 1994 "ظهر الفريق بشكل أفضل حين لعب صلاح في مركز الجناح ولم يكن يلعب كمهاجم صريح".

وواصل "يجب أن يلعب يورجن كلوب بطريقة 4-3-3 حتى نهاية الموسم. يجب عليه وضع صلاح في موقف لاعب ضد لاعب كثيرا".

ويتصدر صلاح هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا رفقة سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية إذ يتصدر مانشستر سيتي وليفربول جدول المسابقة برصيد 65 نقطة قبل 12 جولة من نهاية المسابقة، لكن الريدز لعب مباراة أقل

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