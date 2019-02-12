تقرير: هداف البوندسليجا تحت أنظار برشلونة

برشلونة بدأ مهمة البحث عن مهاجم إلى جوار لويس سواريز، وهداف الدوري الألماني تحت أنظار العملاق الكتالوني.

برشلونة يراقب لوكا جوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت وهداف الدوري الألماني برصيد 14 هدفا بحسب ما ذكرت عدة تقارير إسبانية.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو إن جوفيتش ضمن مرشحين للانضمام إلى النادي وأن بارسا بدأ تحركاته على هذا الصعيد.

لكن النادي الكتالوني لم يحدد بعد إن كان جوفيتش سينضم إلى صفوفه أم لا وإنما وضع اللاعب الصربي ضمن خياراته في المستقبل.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة لم يحسم قراره لأنه يرغب في دراسة كل الخيارات فيما يتعلق بمركز المهاجم نظرا للأهمية الكبيرة التي يوليه إياها النادي ولذلك فإن البلاوجرانا يرغبون في اتخاذ القرار بعد تأني.

وسيواصل مسؤولو برشلونة متابعة صاحب الـ21 عاما عن كثب خلال الفترة المقبلة.

جوفيتش يلعب في صفوف اينتراخت على سبيل الإعارة من بنفيكا، وسجل 19 هدفا خلال الموسم الجاري بالدوري وصنع 5 أهداف في جميع المسابقات.

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