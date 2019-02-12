قائمة ريال مدريد لمواجهة أياكس.. استبعاد إيسكو

أعلن سنتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد قائمة الفريق لمواجهة أياكس أمستردام، والتي شهدت استبعاد إسكو بسبب الإصابة.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أياكس في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال يوم الأربعاء.

واستدعى سولاري 23 لاعباً لخوض المباراة وهم.

حراسة المرمى: نافاس، كورتوا وألتوب.

خط الدفاع: كارفاخال، باييخو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا وريجيلون.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، أسينسيو، إبراهيم وثيبايوس.

خط الهجوم: ماريانو، بنزيمة، بيل، لوكاس فازكيز وفينيسيوس جونيور.

كان ريال مدريد قد كشف يوم الأحد تفاصيل إصابة لاعبه إسكو.

وغاب إسكو عن مباراة ريال مدريد وجاره أتليتكو مدريد التي انتهت بفوز الملكي 3-1 في الدوري الإسباني يوم السبت.

وأفاد ريال مدريد عبر موقعه أن الفحص الطبي الذي أجري اليوم للاعب إسكو، أظهر أنه يعاني من آلام حادة في الظهر والعنق.

وواصل بيان ريال مدريد أن الجهاز الفني للفريق بانتظار تطور حالة إسكو.

وشارك إسكو في 25 مباراة هذا الموسم وسجل 4 أهداف وصنع هدفا في ظل المشاركة لدقائق قليلة في كل مباراة.