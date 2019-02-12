الاتحاد الأوروبي يقرر.. دقيقة حداد في دوري الأبطال والدوري الأوروبي على سالا

الثلاثاء، 12 فبراير 2019 - 12:21

كتب : FilGoal

سالا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الوقوف دقيقة حداد في كل مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي على وفاة إيمليانو سالا لاعب نانت الذي كان من المفترض انتقاله لكارديف سيتي.

وكشف الطب الشرعي سبب وفاة اللاعب إيميليانو سالا، وذلك بعد فحص جثته عقب استخراجها من حطام الطائرة التي كانت في طريقها نحو كارديف دون أن تصل لوجهتها.

وأعلن الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الذي يشهد عودة منافسات دوري الأبطال والدوري الأوروبي أنه قرر الوقوف دقيقة حداد على روح سالا.

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موقع "ويلز أونلاين" ذكر أن هوية سالا تم تحديدها اعتمادا على بصمات أصابعه، وأن فحص الجثة بواسطة الطب الشرعي أظهر أن سبب الوفاة يرجع إلى إصابات في الرأس والصدر.

سالا توفي يوم 21 يناير الماضي أثناء سفره إلى ويلز للانضمام إلى كارديف سيتي قادما من نانت، إلا أن عمليات البحث عن حطام الطائرة توقفت بعد يومين من السلطات الرسمية.

لاحقا عادت عمليات البحث لتُستأنف بشكل خاص بعد التبرعات الكبيرة التي ساهمت في مواصلة تمشيط بحر المانش.

قبل أن يتم العثور على الحطام واستخراج جثته في 3 فبراير الماضي، وإعلان وفاته بشكل مؤكد.

وعلى الرغم من العثور على سالا، إلا أن جسد الطيار دافيد إبوتوسون لا يزال في عداد المفقودين.

إيمليانو سالا

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