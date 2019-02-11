اعترف ميهايو كازيمبي المدير الفني لنادي مازيمبي، أنه تفاجأ بقبول استئناف الإسماعيلي وعودته لمنافسات دوري أبطال إفريقيا، ولكنه شدد على أن هدف فريقه لم يتغيّر.

مازيمبي يحل ضيفا على الإفريقي غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة.

وقال كازيمبي في تصريحات لـ Filgoal.com: "فوجئت بقرار عودة الإسماعيلي، لكن هذا لن يغيّر من الأمر شيئا. نحن نلعب كل مباراة بهدف الفوز، ولم يتغيّر طموحنا المتمثل في تصدر المجموعة والوصول إلى ربع النهائي".

وأضاف: "ربما صارت مباراة الثلاثاء أمام الإفريقي أكثر أهمية بعد هذا القرار، لكننا كنا سنلعب لأجل الفوز على أي حال، ونتوقع مباراة صعبة".

مازيمبي حقق فوزا قياسيا على الإفريقي بثمانية أهداف دون رد في الجولة الثالثة، إلا أن المدرب يرى مباراة الإياب أكثر صعوبة بسبب هذه النتيجة.

وقال كازيمبي: "فوزنا بـ 8 أهداف في لوبومباشي لا يعني أن مهمتنا ستكون سهلة، بل على العكس، سيسعى الإفريقي بكل قوته للثأر بأي شكل وبأي نتيجة".

مازيمبي يحتل صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، فيما يتواجد الإفريقي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من 3 مباريات.