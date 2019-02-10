بالفيديو - حلم دوري الأبطال يتواصل.. ميلان يكتسح كالياري بثلاثية

فاز ميلان على ضيفه كالياري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، على ملعب سان سيرو، في الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

الروسونيري واصل نتائجه الإيجابية، ليبقي على أمل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا قائما.

لوكا كابيتيلي لاعب كالياري سجّل الهدف الأول بالخطأ في شباك فريقه بالدقيقة 13، ليهدي التقدم لـ ميلان.

الهدف الثاني لم يتأخر، وسُجل بواسطة لوكاس باكيتا في الدقيقة 22، والذي احتفل مهديا الهدف لضحايا حريق مقر نادي فلامنجو فريقه السابق.

باكيتا بات أول لاعب وسط برازيلي يسجّل لـ ميلان في الدوري الإيطالي، منذ هدف ريكاردو كاكا في شباك كييفو فيرونا في مارس 2014.

قبل أن يختتم شيشتوف بيونتك الأهداف في الدقيقة 62، ليكون قد سجّل 4 أهداف في 3 مباريات منذ الانضمام إلى ميلان قادما من جنوى في سوق الانتقالات الشتوية.

ميلان رفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن روما الخامس، فيما تجمد رصيد كالياري عند 21 نقطة في المركز 15.