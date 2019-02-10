عمرو وردة يشارك في انتصار أتروميتوس على ليفادياكوس

الأحد، 10 فبراير 2019 - 21:09

كتب : FilGoal

عمرو وردة - أتروميتوس

شارك عمرو وردة كأساسي، وفاز أتروميتوس على ليفادياكوس في الدوري اليوناني والارتقاء للمربع الذهبي.

فاز أتروميتوس على ليفادياكوس بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري اليوناني.

سجل كلارك سيكولو هدف أتروميتوس الوحيد في الدقيقة الـ16، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف.

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وتحصل عمرو وردة على بطاقة صفراء في الدقيقة الـ45، قبل أن يخرج مستبدلا في الدقيقة الـ60 لصالح أليكساندروس كاترانيس، ليفوز أتروميتوس بهدف مقابل لا شيء.

فوز أتروميتوس رفع رصده للنقطة الـ36 مرتقيا للمركز الرابع في الترتيب، فيما تجمد رصيد ليادياكوس عند النقطة الـ13 في المركز الـ15 وقبل الأخير.

الدوري اليوناني عمرو وردة أتروميتوس

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