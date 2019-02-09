بالفيديو - إنتر يسقط بارما ويفوز لأول مرة في الدوري منذ 42 يوما

فاز إنتر ميلان في الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 29 ديسمبر الماضي وأسقط مضيفه بارما يوم السبت بهدف سجله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الجولة 23 للبطولة.

وأحرز اللاعب السابق لنادي راسينج الأرجنتيني الهدف في الدقيقة 79 لينتزع فوزا صعبا في ملعب اينيو تارديني.

وعانى فريق نيراتزوري في مبارياته الأخيرة في الدوري. تعادل أمام ساسولو وخسر من تورينو وبولونيا ولم يسجل في اللقاءات الثلاث.

ورفع رجال المدرب لوتشيانو سباليتي رصيدهم إلى 43 نقطة في المركز الثالث بترتيب البطولة.

وظل بارما في المركز 12 ورصيده 29 نقطة.

ويحل إنتر ضيفا على رابيد فيينا النمساوي يوم الخميس في لقاء الذهاب من دور الـ32 للدوري الأوروبي.

وفي 17 فبراير يستضيف سامبدوريا في الدوري.