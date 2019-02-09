تشكيل النجوم – الحضري يحرس المرمى.. وصلاح أمين يقود الهجوم

السبت، 09 فبراير 2019 - 17:06

كتب : عاطف شادي

النجوم - الأهلي

أعلن أحمد سامي المدير الفني لنادي النجوم، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك.

الزمالك يواجه النجوم بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

يحرس عصام الحضري الحارس المخضرم مرمى النجوم في مباراته الأولى مع فريقه الجديد.

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ومن جهة أخرى، يقود صلاح أمين خط الهجوم بجانب أحمد شرويدة.

وجاء تشكيل النجوم كالتالي:

حارس: عصام الحضري.

الدفاع: مايكل أزخومين – محمود فتح الله – خالد عبد الرازق – أحمد أيمن.

الوسط: عمرو السيسي – محمود حليمو.

أمامهم: أحمد الغباشي – أحمد شرويدة – محمد همام.

الهجوم: صلاح أمين.

في الدوري الزمالك النجوم

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