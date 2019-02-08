تقرير: باريس يأمل الاستفادة من توتر علاقة كانتي بساري

الجمعة، 08 فبراير 2019 - 17:38

كتب : FilGoal

نجولو كانتي - تشيلسي - ساوثامبتون

قال موقع لو10 سبورت الفرنسي إن نادي باريس سان جيرمان يأمل التعاقد مع نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي مستغلا تقبل اللاعب لفكرة الرحيل عن الفريق الإنجليزي.

نجولو كانتي

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وكتب الموقع أن باريس سيحاول في الصيف انتداب كانتي (27 عاما) ولم يفقد الأمل في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي رغم تجديد تشيلسي لعقده حتى 2023.

ويرى تشيلسي فرصته قائمة في انتداب لاعب منتخب الديوك نظرا لعلاقة الأخير غير الجيدة مع المدرب ماوريزيو ساري الإيطالي وفقا لما ذكره التقرير.

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ويلعب كانتي في تشيلسي منذ انتقاله للفريق في 2016 قادما من ليستر سيتي.

وكانتي عنصر أساسي في الكتيبة الزرقاء وشارك في كل مباريات الفريق بالموسم الحالي للدوري الإنجليزي.

كانتي تشيلسي باريس سان جيرمان

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