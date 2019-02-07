بول إنس ينصح لاعبي ليفربول بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي

نصح بول إنس لاعب مانشستر يونايتد السابق لاعبي ليفربول بضرورة الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز في المباريات المتبقية من الموسم.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر سيتي برصيد 62 نقطة، لكنه لعب مباراة أقل، وذلك بعد أسبوع من تغريده في الصدارة بفارق 7 نقاط عن سيتي.

وقال إنس في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو: "نصيحتي لللاعبين هي محاولة التركيز الآن".

وواصل رسالته للاعبي الريدز "إذا استطعت حاول أن تتوقف عن الظهور باستمرار على وسائل التواصل الاجتماعي، حاول أن تتجنب الكثير من الضجيج، اخفض رأسك وتذكر كيف وصلت إلى هذه المرحلة".

وأضاف "هذه هي فرصة أيضا لجماهير ليفربول، يمكن أن يساعدهم المشجعين على الفوز باللقب".

وأردف "مشجعو ليفربول هم الأفضل في الدوري، فهم لا يصدقون، لكن خلال المباراتين السابقتين في أنفيلد يمكنك أن تشعر أن الضغط يزداد".

وأوضح "إن الجماهير تريد الفوز بالدوري بأي طريقة، لكن هذا القلق ينعكس على أرض الملعب. يمكنك الشعور بمدى توتر المشجعين، وعندما يكون الجمهور هادئًا، سيكون الفريق هادئا".

لاعبو ليفربول اختفوا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال وجود الفريق في دبي الشهر الماضي.

اختفاء ليفربول في دبي؟

فقد حقق ليفربول فوزا مثيرا على كريستال بالاس 4-3 ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، ليدخل في فترة 11 يوما بلا مباريات، حتى موعد مواجهة ليستر سيتي التالية.

يوم الأحد وصل الفريق إلى الإمارات لكن نادي ليفربول لم يعلن عن ذلك سواء عبر موقعه الرسمي أو في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك وإنستجرام.

المثير أن لاعبو ليفربول نجحوا في إخفاء وجودهم بدبي من خلال التعامل بحذر مع حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي خطوة تثير التساؤلات في هذا العصر.

بعد 3 أيام من وصول ليفربول إلى دبي، أغلق صلاح حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل إعادة فتحتها مجددا قبل أيام.

عند البحث عن أخبار رسمية عن تواجد ليفربول في دبي لن تجد أي أثر، فالموقع الرسمي لم يجر أي لقاءات مع يورجن كلوب أو لاعبيه من هناك، ولم ينشر أي مقاطع فيديو من هناك، وذلك رغم عودة الفريق للمملكة المتحدة يوم الأربعاء الماضي.

مقطع فيديو وحيد ظهر من معسكر ليفربول في دبي لأليكس أوكسلاد تشامبرلين الغائب بسبب الإصابة منذ الموسم الماضي، وكشف أن الفريق يتدرب في مركز ند الشبا الرياضي.

وعند البحث في الحساب الرسمي لمجمع ند الشبا الرياضي على إنستجرام لن تجد أي صور أو مقاطع فيديو تثبت وجود الريدز هناك (يمكنك التأكد من هنا).

وذلك بالرغم من أن مركز ند الشبا نشر صور معسكرات مانشستر يونايتد ووست بروميتش ألبيون وسيلتك هناك قبل أيام، كما قام بنشر مقطع تدرب تشامبرلين قبل حذفه.

شهر يناير شهد تواجد يونايتد في دبي ووست بروم كذلك، لكن الناديين أعلنا عن ذلك، وقام نجوم الفريقين بالتعامل بشكل طبيعي مع حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي على عكس موقف ليفربول.

Jesse Lingard and Marcus Rashford enjoying some down time from the warm weather training camp in Dubai. (📹 IG: JesseLingard) pic.twitter.com/a7fmWKEYv8 — Man United News (@ManUtdMEN) January 7, 2019

أما ليفربول، فقد انتشرت فقط بعض الصور التي التقطتها كاميرات المشجعين مع صلاح وباقي الفريق.

ويتربع صلاح على قائمة ترتيب الهدافين في المسابقة برصيد 16 هدفا بفارق هدف عن بيير أوباميانج مهاجم أرسنال.