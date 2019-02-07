كارباخال: برشلونة قادر على التسجيل في برنابيو.. وننتظر دعم الجماهير

يعلم داني كارباخال لاعب ريال مدريد مدى خطورة منافسه برشلونة في ملعب سنتياجو برنابيو، وذلك بعد عبور مباراة كامب نو بسلام.

الكلاسيكو انتهى بالتعادل بهدف لمثله في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا على ملعب كامب نو.

وقال كارباخال في تصريحات أبرزها موقع ناديه "نحن سعداء. إنها نتيجة إيجابية لأننا سجلنا خارج أرضنا. لدينا شعور باننا كنا قادرين على تعزيز النتيجة قبل الاستراحة. كانت بداية المباراة مثالية، خرجنا بقوة وضغطنا بشدة".

وأضاف "جاءت المباراة على مراحل، سيطرنا على مجرياتها حينًا وسيطروا هم حينًا آخر. بشكل عام، الفريق سعيد بالعمل الذي قدمناه".

واستمر "الآن علينا مواصلة العمل لأنه ما زال أمامنا الكثير. إن نظام احتساب الهدف خارج الديار بهدفين في حال حققنا التعادل إيابًا أمرٌ في غاية الأهمية، لكنهم أيضًا فريق قادر على التسجيل على ملعبنا".

وشدد المدافع الإسباني علينا ان نخطط للإياب كمباراة مع جمهورنا، لأنهم سيقفون إلى جانبنا لمساعدتنا على الفوز".

ويلتقي الفريقان في ملعب سانتياجو برنابيو في 27 فبراير بلقاء الإياب.

ويلعب الفائز منهما أمام ريال بيتيس أو فالنسيا في المباراة النهائية.