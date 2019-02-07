فاسكيز: افتقرنا إلى تلك اللمسة لحسم الكلاسيكو

الخميس، 07 فبراير 2019 - 14:00

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد الهدف الأول عن طريق لوكاس فاسكيز

يرى لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد أن فريقه افتقد للاعب يمتلك حاسة تهديفية عالية في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة ليلة الأربعاء.

الكلاسيكو انتهى بالتعادل بهدف لمثله في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا على ملعب كامب نو.

وقال لوكاس فاسكيز للصحفيين: "نعود بإحساس حلو ومر لأن الفريق استحق المزيد. أنا سعيد بتسجيل الهدف ومساعدة الفريق، لكننا افتقرنا إلى تلك اللمسة لحسم الفوز".

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وأضاف "أسلط الضوء على الجهد الذي بذلناه خلال الدقائق الـ90 لأننا عملنا جميعًا وركضنا بوتيرة عالية، في الدفاع والهجوم على السواء، وهذا هو سر الفريق. يجب ان نواصل على هذه المنوال".

وواصل "ارتكزت خطة اللعب على الضغط الهجومي الكبير لنتمكن من استعادة الكرة في ملعب منافسنا وهذا ما فعلناه، لاسيما في الشوط الأول. لقد انخرط جميع اللاعبين وجدفنا معًا في الاتجاه نفسه".

وأتم "في نهاية المباراة حصلنا على فرصتين خطيرتين لتسجيل هدف الفوز لكننا لم ننجح. النتيجة مفتوحة وستكون مباراة الإياب صعبة. لا بد لنا من الفوز في ملعب سنتياجو برنابيو أمام جمهورنا. سنعمل جميعًا معًا من أجل حسم تأهلنا للنهائي".

ويلتقي الفريقان في ملعب سانتياجو برنابيو في 27 فبراير بلقاء الإياب.

ويلعب الفائز منهما أمام ريال بيتيس أو فالنسيا في المباراة النهائية.

ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو

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