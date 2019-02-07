مدرب بايرن: لم أرغب في المخاطرة بإشراك نوير أمام هرتا برلين

الخميس، 07 فبراير 2019 - 11:26

كتب : FilGoal

مانويل نوير

أوضح نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ أنه فضل عدم المخاطرة بالدفع بمانويل نوير حارس الفريق في لقاء هرتا برلين يوم الأربعاء.

بايرن انتصر على هرتا بنتيجة 3-2 وعبر إلى ربع نهائي كأس ألمانيا.

يوم الأربعاء، أفاد موقع بايرن أن قائد الفريق مانويل نوير أصبح جاهزًا للعب المباراة بعد غيابه عن مباراة باير ليفركوزن الماضية لتعرضه لإصابة في يده، وهو الذي قد عاد للمشاركة في تدريبات الفريق مؤخرًا.

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وذكر بايرن قبل ساعة من انطلاق اللقاء أن نوير الذي سافر مع الفريق إلى برلين لم يدخل قائمة المباراة بقرار من كوفاتش.

وفضل كوفاتش عدم المخاطرة بنوير العائد من الإصابة.

ويهدف مدرب بايرن لضمان مشاركة نوير في مواجهة ليفربول في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، إذ تقام مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد يوم 19 فبراير، بينما مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا يوم 13 من شهر مارس.

كان حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن قد على سؤاله قبل أيام هل يحلق نوير بلقاء ليفربول بقوله: "نتمنى ذلك".

وأضاف "نتمنى ألا تأخد الإصابة وقتا طويلا".

وأوضح "سنتابع حالة نوير ونرى قبل كل مباراة هل يمكننا الدفع به أم لا، وذلك حسب حالته".

مانويل نوير بايرن ميونيخ ليفربول

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