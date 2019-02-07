جوارديولا: لا نملك الكثير من الوقت للاستعداد لاختبار تشيلسي المذهل

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن الفريق لا يمتلك الكثير من الوقت من أجل الاستعداد للعب المباريات المتبقية هذا الشهر.

وسيخوض مانشستر سيتي مباراة صعبة على ملعبه يوم الأحد ضد تشيلسي، قبل أن يعود إلى دوري أبطال أوروبا بمواجهة شالكة الألماني في ثمن النهائي.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لدينا اختبار مذهل أمام تشيلسي يوم الأحد ولا نملك الكثير من الوقت للاستعداد".

وأضاف "بعدها سيعود دوري الأبطال، لا توقف".

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية بعد تعثر ليفربول المتصدر بالتعادل يوم الاثنين أما وست هام يونايتد مما جعل سيتي يعود للمركز الأول بالفوز على إيفرتون 2-0.

واستطاع سيتي اعتلاء الترتيب بفارق الأهداف عن ليفربول، وذلك بعد أن قدمت رابطة الدوري موعد المباراة نظرا لأن سيتي سيلعب نهائي كأس الرابطة أمام تشيلسي في 24 فبراير.

ويخوض حامل لقب الدوري مباريات عدة في شهر فبراير نظرا لاستمرار منافسته أيضا على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

اللقاءات القوية تأتي تباعا.. بعد لقاء إيفرتون يستضيف سيتي فريق تشيلسي في الدوري يوم الأحد وبعد 6 أيام يحل ضيفا على نيوبورت كاونتي في الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد.

ويلعب سيتي لقاء الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه شالكه الألماني في 20 فبراير وبعد 96 ساعة يقارع تشيلسي على لقب كأس الرابطة.