بنعطية: فضلت الدحيل على مانشستر يونايتد لأنني أردت تربية أطفالي في أجواء إسلامية

دافع المغربي مهدي بنعطية عن قراره بالرحيل عن يوفنتوس والانتقال إلى الدحيل القطري، رغم رغبة مانشستر يونايتد في ضمه.

مهدي بنعطية النادي : الدحيل

وقدم الدحيل المدافع المغربي صاحب الـ31 عاما في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بعد انضمامه من يوفنتوس.

وقال بنعطية: "وجدت انتقادات من النقاد الرياضيين المغاربة بعد انتقالي للدحيل ولكن أطلب من الجميع أن يحترموا قراري لأنه كان الأفضل لي ولأسرتي لأنني أريد لأطفالي أن ينشأوا في أجواء إسلامية".

وعن إمكانية تأثير قراره على فرصه في الانضمام لمنتخب المغرب، أضاف "كان يمكن أن أذهب لأندية في الإمارات أو السعودية ولكني فضلت التواجد مع نادي الدحيل وهناك الكثير من اللاعبين المغاربة الذين شاركوا مع المنتخب وتواجدوا مع الاندية الخليجية والمدرب هيرفي رينار يعرفني جيدا وإذا رأى أنني لا استحق التواجد مع المنتخب فأنا سأحترم هذا القرار".

وأضاف "المحادثات كانت طويلة مع نادي الدحيل، وتواجدي في الدوحة أفضل بالنسبة لي وبالنسبة لعائلتي وأنا اريد تحقيق العديد من الاهداف مع النادي".

ثم أتم "لعبت مع فرق كبرى مثل بايرن ميونيخ وروما ويوفنتوس وربحت معهم الكثير من البطولات، والآن لدي أهداف مختلفة وأولها هو التتويج باللقب الآسيوي مع النادي وطموحات النادي هي ما قادتنا إليه، فالدحيل نجح في استقدام مدرب كبير هو روي فاريا والتعاقد مع اللاعب المميز الياباني شويا ناكاجيما تعاقد جيد للغاية ومع وجود لاعبي الفريق الحاليين اعتقد أن كل هذه عوامل يمكن ان تقود الفريق للنجاح في دوري ابطال آسيا".