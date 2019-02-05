ليفربول يلمح لعودة تشامبرلين قريبا بضمه لقائمة دوري الأبطال

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 16:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح - تشامبرلين - ليفربول - مانشستر سيتي

في خطوة توضح أن اللاعب اقترب كثيرا من العودة للملاعب.. ضم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لاعبه أليكس أوكسلاد تشامبرلين لقائمة الفريق التي تستكمل المشوار في دوري أبطال أوروبا.

يلعب ليفربول ضد بايرن في دور الـ16 من المسابقة، إذ تقام مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد يوم 19 فبراير، بينما مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا يوم 13 من شهر مارس.

وكانت عدة تقارير خلال الأسبوع الماضي قد أوضحت أن تشامبرلين قد يلحق بمواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا بعد عودته للتدرب بالكرة مرة أخرى بعد غياب لأكثر من 9 شهور، وأكد كلوب ذلك بضم اللاعب لقائمة دوري الأبطال.

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اللاعب الآخر الذي انضم لقائمة الريدز في دوري الأبطال هو المراهق كي-جانا هوفر.

وذكرت جريدة ليفربول إيكو قبل أيام أن تشامبرلين سيعود للتدريبات الجماعية منتصف فبراير، على أن يصبح جاهزا للمشاركة في المباريات مطلع مارس.

وبذلك قد يلحق لاعب أرسنال السابق بمباراة الإياب ضد بايرن.

بعد مواجهة بايرن الثانية في دوري الأبطال سيلعب ليفربول العشر جولات الأخيرة في الدوري الإنجليزي، في إطار السعي للتتويج باللقب الغائب منذ عام 1990.

الشهر الماضي، نشر تشامبرلين صورة عودته للتدريبات عبر حسابه الشخصي على انستجرام وعلق عليها قائلا "عن احساسك حين تعود إلى أرض الملاعب بعد 8 أشهر من الغياب".

ورد نجمنا المصري محمد صلاح على زميله بقوله "لقد سعدت بمشاهدتك تركض من جديد".

صلاح يقود ليفربول للتربع على قمة الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي بعد مرور 25 جولة، فقد سجل 16 هدفا وصنع 7 هذا الموسم بالبطولة الإنجليزية.

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ويغيب تشامبرلين عن ليفربول منذ شهر أبريل الماضي بالتحديد مواجهة روما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تعرض لإصابة قوية عبارة عن قطع في أربطة الركبة.

وبدأ تشامبرلين الشهر الماضي الركض بشكل تدريجي على أن يستمر في العلاج والتأهيل لعدة أسابيع أخرى قبل العودة للمشاركة في المباريات.

وانضم تشامبرلين لصفوف ليفربول بداية الموسم الماضي قادما من أرسنال.

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تشامبرلين ليفربول بايرن ميونيخ

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