مدافع ليفربول: سننفض الغبار ونتقدم للأمام.. واقتراب سيتي من القمة لا يقلقنا

يرى أندي روبرتسون ظهير أيسر ليفربول أن اقتراب مانشستر سيتي من المركز الأول الذي يحتله ليفربول لا يدعو للقلق، مشدداً على ضرورة الالتفات للفريق فقط والتركيز على لعب كرة قدم أفضل.

ليفربول تعادل مع وست هام بهدف لكل فريق في قمة مثيرة في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي، وهو التعادل الثاني على التوالي للريدز. (طالع التفاصيل)

وقال روبرتسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه "وست هام فريق جيد، ولكننا بحاجة إلى أن نكون أفضل وأسرع. لم يحن الوقت للخوف. حان الوقت للهدوء والاستمتاع ولعب كرة القدم بشكل أفضل. جعل وست هام الأمور أكثر صعوبة في لندن، خاصة هذا الموسم. استحقوا الحصول على نقطة أمامنا. لم نكن في أفضل حالاتنا".

ورغم ذلك، لا يشعر روبرتسون بالقلق، ويأمل أن يستفيق الفريق بتحقيق الفوز يوم السبت المقبل أمام بورنموث في الدوري.

وأضاف "الموسم طويل. نحتاج فقط للاستمرار والعثور على الشرارة التي كانت مفقودة خلال المباراتين المسابقتين. الأمر يتعلق بإتاحة الفرص والحفاظ على الشباك نظيفة، وهو ما فشلنا في القيام به خلال المباراتين الأخيرتين".

فوز مانشستر سيتي على إيفرتون يوم الأربعاء، سيجعل فريق بيب جوارديولا يتصدر جدول الترتيب مع وجود مباراة متبقية للريدز، وهو الأمر الذي علق عليه قائد منتخب اسكتلندا قائلاً: "لا يشكل الأمر أي فارق بالنسبة لنا. نحن في حاجة للعودة إلى المسار الصحيح ولعب كرة القدم بشكل أفضل. لا يمكننا القلق بشأن سيتي. نحتاج فقط إلى تجاوز هذه المرحلة".

وأردف "سننفض الغبار ونتحرك بشكل مختلف، ولكننا سنستمر. ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه. سيكون التقدم مثيراً، ولكن حان الوقت لخوض هذه التجربة والاستمتاع بها".

وواصل "يتحدث الجميع عن الضغط لأننا لم نتعرض لهذا الموقف من قبل. كل شخص يحتاج إلى الاسترخاء ومحاولة الاستمتاع بالمنافسة. إذا كنت مشجعاً للريدز أو لناد آخر، يمكنك مشاهدة العديد من الأندية التي تريد أن تكون في المركز الذي نحن فيه".

وأتم "لا وجود للعصبية في غرفة خلع الملابس. النتائج السيئة والأداء غير الجيد تحدث خلال الموسم الطويل. نحتاج إلى العودة للعب كرة قدم أفضل، ولكن لا علاقة لما يحدث بالضغط والأعصاب".

التعادل أبقى الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي 3 نقاط فقط قبل 13 جولة من انتهاء البطولة.

ليفربول ظل متصدرا بـ62 نقطة وخلفه سيتي بفارق 3 نقاط فقط.