يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الداخلية وبيراميدز، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق 93: جوووووول بينافنتي يسجل الهدف الثاني

ق 91: جوووووووول عمر خربين يسجل الأول من ركلة جزاء

ق 90: ركلة جزاء لبيراميدز

ق 82: خروج أحمد أيمن منصور ونزول بينافينتي

ق 73: خروج أفشة ونزول محمد فاروق

ق 62: التغيير الأول لبيراميدز بنزول سيفونتي بدلا من إيريك تراوري

ق 57: طرد إيمانويل إيجيبتور لاعب الداخلية

ق 51: فرصة خطيرة من باولو كادت تسفر عن الهدف الأول للداخلية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: رجب بكار يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول بعد إنفراد بالمرمى

ق 30: حسام باولو يطالب بالحصول على ركلة جزاء بعد اشتراك مع عبد الله بكري

انطلاق المباراة