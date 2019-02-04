محدّث انتهت - الداخلية (0)-(2) بيراميدز.. بينافنتي يسجل الثاني قبل النهاية
الإثنين، 04 فبراير 2019 - 18:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الداخلية وبيراميدز، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة
ق 93: جوووووول بينافنتي يسجل الهدف الثاني
ق 91: جوووووووول عمر خربين يسجل الأول من ركلة جزاء
ق 90: ركلة جزاء لبيراميدز
ق 82: خروج أحمد أيمن منصور ونزول بينافينتي
ق 73: خروج أفشة ونزول محمد فاروق
ق 62: التغيير الأول لبيراميدز بنزول سيفونتي بدلا من إيريك تراوري
ق 57: طرد إيمانويل إيجيبتور لاعب الداخلية
ق 51: فرصة خطيرة من باولو كادت تسفر عن الهدف الأول للداخلية
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: رجب بكار يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول بعد إنفراد بالمرمى
ق 30: حسام باولو يطالب بالحصول على ركلة جزاء بعد اشتراك مع عبد الله بكري
انطلاق المباراة