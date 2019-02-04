عبد الفتاح: التحكيم مظلوم.. وبعض الأندية تستغله لإبعاد الإعلام عن مشاكلها

استنكر عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة هجوم مسؤولي الأندية ضد التحكيم طوال الموسم الجاري.

وقال عبد الفتاح خلال استضافته ببرنامج كورة كل يوم: "التحكيم مظلوم، بعض الأندية تستغله للهروب من ضغوط الجماهير وإبعاد الإعلان عن التركيز مع مشاكلها".

وأضاف "أحذر الجميع من كارثة جديدة مثلما حدث في بورسعيد والدفاع الجوي، حالة الاحتقان عبر مواقع التواصل الاجتماعي شديد ويجب على مسؤولي الأندية وقفة مع النفس لأنهم من أوصلوا الأمر لهذا الحد".

وتابع رئيس لجنة الحكام "الجمهور مظلوم لأنهة ينساق وراء تصريحات المسؤولين ويعتقد أنه المسؤول دائما على حق، أطالبهم بالهدوء وألا تكون البنزين الذي يستغله البعض لإِشعال الأمور".

ويتعرض الحكام إلى انتقادات متكررة من الأندية حتى أن بيراميدز قد طالب بتعيين حكام أجانب في جميع مبارياته بالدوري.

وواصل عبد الفتاح حديثه "هناك تصريحات غريبة وتهكم بشكل غير عادي ضد الحكام، لابد أن يكون للمسؤول الكبير في كل ناد دور، لتفادي أي خلل في المنظومة".

وشدد عصام عبد الفتاح "لجنة الحكام تقدمت بمذكرة ضد كل من تجاوز في حق التحكيم أمام لجنتي المسابقات والانضباط، لدي ما يثبت ما أقوله، ولكن لست الجهة المسؤولة عن توقيع العقوبات".

وتابع رئيس لجنة الحكام "البعض يتصور أنني ضد ناد بعينه، هذا ليس صحيحا، وأؤكد لم يتدخل أحد في عمل لجنة الحكام، هناك شخصية كروية طالبتني بتغيير الحكم محمود البنا الذي أدار مباراة الزمالك والمقاصة حتى لا يفسر اختياره بأنه استجابة لتصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إلا أنني صممت على تعيين البنا لأن التراجع يعني الضعف".

وأتم تصريحاته "لجنة الحكام هي العمل الأصعب باتحاد الكرة، أطالب الحكام بالاجتهاد أكثر والتعلم من الأخطاء، كما أناشد المسؤولين بإدراك أنه ينتظرنا اختبار مهم، والكل يجب أن يتكاتف لإظهار مصر بصورة مشرفة أمام العالم في حدث مهم مثل كأس الأمم".