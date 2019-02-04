مؤتمر سولاري: ريال مدريد دائما مرشح للفوز حتى في الكلاسيكو

يعتبر سنتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد فريقه المرشح للفوز على برشلونة في ذهاب كلاسيكو نصف نهائي كأس الملك والمقرر له يوم الأربعاء المقبل.

وقبل ريال مدريد هديتي برشلونة وأتليتكو مدريد وفاز على ديبورتيفو ألافيس 3-0 اليوم الأحد في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 42 في المركز الثالث، خلف برشلونة بفارق 8 نقاط وأتليتكو بفارق نقطتين.

وقال سولاري عقب المباراة: "ريال مدريد مرشح دائماً للفوز مع كامل احترامنا للخصم، سنلعب فقط للفوز".

وأكمل "ريال مدريد لا يستسلم أبدا، نريد دائما للفوز بالمباريات دون حسابات معقدة."

وعن الفوز على ألافيس، قال: "سنقاتل على كل شيء حتى النهاية، اليوم كان لدينا الرغبة في الفوز بالنقاط وفعلنا ذلك، كان لدينا شعور كبير بالمسؤولية في المباراة وأثبتنا أننا نريد القتال لتقليص النقاط".

وأضاف عن تألق لاعبه فينسيوس جونيور "نحن سعداء بكل ما يقدمه فينسيوس، لكن لا يمكن أن أخبركم إذا كان سيبدأ الكلاسيكو أم لا رغم أنه لعب مباراة رائعة، وهو يستجيب دائما للتعليمات بشكل جيد".

وأشار "أردت تجربة فينسيوس على الجهة اليمنى وجاريث بيل على الجهة اليسرى اليوم، وامتلاك الثنائي ليس مشكلة ولكنها نعمة".

وقلل سولاري من مدى تأثير جدول مباريات ريال مدريد في فبراير على مشوار الفريق.

وأوضح "لا يمكننا التفكير في جدول المباريات ، علينا التفكير في إعداد أنفسنا بأفضل طريقة ممكنة لكل مباراة".

ويلعب ريال مدريد ضد غريمه أتليتكو يوم السبت في الليجا بعد مواجهة برشلونة، ثم يخرج لمواجهة أياكس في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.