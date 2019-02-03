وردة يشارك في انتصار أتروميتوس على لاريسا بهدف قاتل

الأحد، 03 فبراير 2019 - 19:25

كتب : FilGoal

عمرو وردة - أتروميتوس

شارك عمرو وردة بشكل أساسي، وانتصر أتروميتوس على لاريسا بهدف قاتل.

فاز أتروميتوس على لاريسا بهدف واحد، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري اليوناني.

خرج عمرو وردة من اللقاء في الدقيقة الـ85 لصالح جيورجوس مانوسوس.

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وفي الدقيقة الـ89 سجل مانوسوس البديل هدف الفوز القاتل، ليفوز أتروميتوس بهدف مقابل لا شيء.

فوز أتروميتوس رفع رصيده للنقطة الـ33 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد لاريسا عند النقطة الـ22 في المركز الـ11.

عمرو وردة أتروميتوس الدوري اليوناني

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