بالفيديو - إيجوايين يسجل أول أهدافه مع تشيلسي

مباراتان مرتا دون أن يسجل، ولكن كما يقال "التالتة تابتة".. جونزالو إيجوايين يسجل اول أهدافه مع تشيلسي.

البلوز يواجهون هدرسفيلد تاون في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة شارك فيها المهاجم الأرجنتيني بشكل أساسي لثالث مباراة على التوالي. بيبيتا لعب أمام شيفيلد وينزداي في كأس الاتحاد، وأمام بورنموث الجولة الماضية من الدوري.

وفي كلتا المباراتين لم يسجل، ولكن أمام هدرسفيلد كان قد آن الآوان. جونزالو استغل تمريرة رائعة من نجولو كانتي ولم ينتظر طويلا.

التمريرة التي وضعته في مواجهة المرمى من الجبهة اليمنى استفاد منها مهاجم ميلان السابق وأطلق تسديدة قوية بيمناه في زاوية الحارس جوناس لوسل الذي لم يُفلح في إيقافها.

هدف وضع النادي اللندني في وضعية التقدم بهدف نظيف.

جونزالو هو ثالث أرجنتيني يسجل هدفا بقميص تشيلسي في الدوري الإنجليزي بعد سيباستيان فيرون وهرنان كريسبو.

تشيلسي يسعى لتدراك نتائجه المتراجعة بالآونة الأخيرة إذ سقط في ثلاث مباريات متتالية كان آخرها الهزيمة المدوية أمام بورنموث برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي مما أجبره على التراجع للمركز الخامس.

فهل يساعد إيجوايين على استعادة مسار الانتصارات؟

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