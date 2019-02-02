بالفيديو - قذيفة سون وخطأ دوبرافكا ينقذان توتنام من فخ نيوكاسل ويمنحاه الوصافة

كالعادة قدم نيوكاسل أداء دفاعيا قويا أجبر مضيفه توتنام على التعادل السلبي ولكن في الدقائق الأخيرة تسببتا قذيفة سون هيونج مين وخطأ الحارس مارتن دوبرافاكا في ظفر الديوك بالثلاث نقاط.

توتنام حقق الانتصار الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي وفاز على نيوكاسل بهدف نظيف في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

أول الفرص كان في الدقيقة 17. عرضية رائعة من إيريك لاميلا من الجهة اليسرى حولها لوكاس مورا برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى فريق نيوكاسل.

مع الدقيقة 64 كادت تهز شباك الضيوف ولكن مدافع المكابيس أنقذ الكرة من على خط المرمى.

فرص اللقاء كانت شحيحة للغاية ولكن مع الدقيقة 83 جاء هدف الإنقاذ.

سون هيونج مين انطلق على حدود منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية صوب الحارس دوبرافاكا. كرة كانت سهلة وفي زاوية الحارس السلوفاكي ولكنه أفضل في الإمساك بها لتمر من تحت يديه وتسكن الشباك.

هدف منح النادي اللندني 3 نقاط رفعت رصيده إلى 57 نقطة ليصعد للمركز الثاني مؤقتا بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي تتبقى لها مباراة أمام أرسنال.

أما نيوكاسل فتوقف رصيده عند 24 نقطة في المركز الـ14 ليفشل في مواصلة الانتصارات بعد فوزين متتاليين كان آخرهما على مانشستر سيتي.

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