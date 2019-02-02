بالفيديو - تريزيجيه يصنع أول هدف منذ شهرين

السبت، 02 فبراير 2019 - 16:01

كتب : FilGoal

تريزيجيه - قاسم باشا

بعد غياب شهرين عن التسجيل أو إرسال التمريرات الحاسمة عاد محمود حسن "تريزيجيه" نجم مصر للتألق في ملاعب تركيا وصنع هدفا يوم السبت في لقاء فريقه قاسم باشا أمام سيفاسبور.

وأرسل تريزيجيه البالغ عمره 24 عاما تمريرة عرضية مرتفعة من اليمين حولها برأسه زميله ستيبي بيريكا داخل الشباك ليدرك التعادل بنتيجة 1-1 في المباراة الجارية حاليا في الجولة 20 من الدوري.

وكانت آخر تمريرة حاسمة لتريزيجيه في 3 ديسمبر حين تعادل قاسم باشا بهدفين لمثلهما أمام فينيرباهتشة.

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وشارك لاعب الأهلي السابق في 20 لقاء بالموسم الحالي للدوري وسجل 5 أهداف وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

ويحتل قاسم باشا المركز السابع في ترتيب الدوري ورصيده 29 نقطة.

وقالت تقارير تركية إن جالاتاسراي وصيف الدوري حاليا يرغب في الحصول على خدمات تريزيجيه. (التفاصيل)

تريزيجيه

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