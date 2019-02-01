بالفيديو - مواجهة وحيدة للأهلي أمام "الأسد" سيمبا كان بطلها الخطيب

الجمعة، 01 فبراير 2019 - 21:36

كتب : نادر عيد

الخطيب

بعد 34 عاما يتجدد الموعد بين الأهلي وسيمبا التنزاني.. مواجهة يأمل فيها بطل مصر السير على خطى رئيسه الذي أزاح الأخير من طريقه ليتوج بكأس الكؤوس الإفريقية.

هي المواجهة الوحيدة في التاريخ التي جمعت الأهلي بـ"الأسد".. أو.. سيمبا باللغة السواحلية.. اللغة الرسمية في البلد الواقع بجنوب شرق القارة السمراء.

يوم السبت يتواجهان في ملعب برج العرب بالإسكندرية بالجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

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بدأ الأهلي بنجاح حملة دفاعه عن اللقب في كأس الكؤوس.. أطاح بمستقبل المرسى بالفوز في مصر 4-صفر وبهدف في تونس ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي ضاربا الموعد مع سيمبا بطل الدوري والكأس في تنزانيا.

خسر الأهلي لقاء الذهاب خارج ملعبه بنتيجة 2-1 وكان محمود الخطيب مسجل الهدف. لعب الجنرال محمود الجوهري المباراة بتشكيل قوامه: أحمد شوبير وحسام البدري وضياء السيد ومحمود صالح وربيع ياسين ومجدي عبد الغني وعلاء ميهوب ومحمد عامر ومصطفى عبده والخطيب وطاهر أبو زيد.

نفس التشكيلة خاضت لقاء الإياب في ستاد القاهرة عدا 3 تغييرات، شارك إكرامي الشحات وحمدي أبو راضي ومحمد حشيش بدلا من شوبير وضياء وصالح.

بالزي الأخضر.. سجل "بيبو" هدفا في الشوط الأول وضع قدم الأهلي في الدور ربع النهائي. وفي الشوط الثاني.. حطم البديل زكريا ناصف آمال سيمبا بتسجيل هدف ثان بعد تمريرة عرضية رائعة من ربيع ياسين ليحتفل أيقونة التعليق محمد لطيف رحمه الله قائلا:"انتهى الماتش".

واصل الأهلي مسيرته بنجاح وتفوق على دراجونز البنيني ثم عبر للنهائي بعد انسحاب النصر الليبي ورفع الكأس على حساب ليفينتيس يونايتد النيجيري.

الأهلي الخطيب دوري أبطال إفريقيا

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