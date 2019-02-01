ماذا ينتظر الزمالك في شهر فبراير.. انطلاقة دور المجموعات في الكونفدرالية و3 مواجهات في الدوري

الجمعة، 01 فبراير 2019 - 15:27

كتب : عبد الرحمن محمد

الزمالك - مصر للمقاصة

يخوض الزمالك 3 مواجهات ضمن دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية خلال شهر فبراير الجاري، و3 مثلها في بطولة الدوري المصري.

الزمالك يبدأ شهر فبراير بمواجهة جور ماهيا الكيني في كينيا يوم الأحد ضمن أولى جولات دور المجموعات من الكونفدرالية، ثم يعود إلى مصر لمواجهة النجوم يوم 9 من الشهر الجاري الموافق السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

ويستضيف الزمالك نظيره نصر حسين داي الجزائري يوم 13 من الشهر الجاري ضمن ثاني جولات دور المجموعات من الكونفدرالية.

أخبار متعلقة

تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك الزمالك: رفضنا أكثر من 10 عروض لـ مدبولي أمير لـ حازم إمام: فليكن دعمك مع الزمالك في مؤجلات الدوري مثل ما فعلت مع شيكابالا

ويعود الزمالك للمسابقة المحلية، إذ يواجه نظيره إنبي يوم 17 ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

ثم يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش يوم 20 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري، قبل أن يستضيف نظيره بترو أتليتكو الأنجولي ضمن الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية يوم 24 من الشهر الجاري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني وفارق 12 نقطة عن الأهلي الثالث.

في إفريقيا في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

في إفريقيا بالفيديو – صن داونز يهزم أسيك بثلاثية ويتصدر المجموعة 16 دقيقة | إفريقيا
صحف الأرجنتين تحذر ميسي ورفاقه: احترسوا من قطر.. وتذكروا المعز جيدا 25 دقيقة | تقرير في الجول
حوار في الجول - كلويفرت: عانيت كثيرا في ميلان.. ونجلي ليس مطالبا بالسير على خطاي 56 دقيقة | أوروبا
لن يلعب الكلاسيكو.. برشلونة يعلن غياب حارسه لـ 6 أسابيع بسبب الإصابة ساعة | أوروبا
مؤتمر مدرب سيمبا: جئنا لمصر من أجل ظهور مميز.. وهذا تفسير تصريحاتي حول أفضلية الأهلي ساعة | إفريقيا
بالفيديو - مواجهة وحيدة للأهلي أمام "الأسد" سيمبا كان بطلها الخطيب ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: انزعجت ولم أصدق ما حدث ضد صلاح.. هل يستهدف بسبب البلد الذي أتى منها؟ 2 ماني: صلاح يشعر بالسعادة الآن بعد ما فعلته 3 تركي أل الشيخ يعلن رحيل حسام حسن: اجتماع لاختيار الجهاز الفني الجديد 4 جلال يفتح النار على إبراهيم حسن: يحول فشله لأحاديث ضد آخرين.. لعب سنواته الأخيرة بسبب شقيقه

قد ينال إعجابك