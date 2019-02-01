ماذا ينتظر الزمالك في شهر فبراير.. انطلاقة دور المجموعات في الكونفدرالية و3 مواجهات في الدوري

يخوض الزمالك 3 مواجهات ضمن دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية خلال شهر فبراير الجاري، و3 مثلها في بطولة الدوري المصري.

الزمالك يبدأ شهر فبراير بمواجهة جور ماهيا الكيني في كينيا يوم الأحد ضمن أولى جولات دور المجموعات من الكونفدرالية، ثم يعود إلى مصر لمواجهة النجوم يوم 9 من الشهر الجاري الموافق السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

ويستضيف الزمالك نظيره نصر حسين داي الجزائري يوم 13 من الشهر الجاري ضمن ثاني جولات دور المجموعات من الكونفدرالية.

ويعود الزمالك للمسابقة المحلية، إذ يواجه نظيره إنبي يوم 17 ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

ثم يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش يوم 20 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري، قبل أن يستضيف نظيره بترو أتليتكو الأنجولي ضمن الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية يوم 24 من الشهر الجاري.

أجندة الزمالك في شهر فبراير🏹 انطلاق المشوار الإفريقي بدور المجموعات ومواجهات متزنة محليًا. pic.twitter.com/zNHFyL1g9Y — FilGoal (@FilGoal) February 1, 2019

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني وفارق 12 نقطة عن الأهلي الثالث.