يدخل ريال مدريد كمرشح مفضل للمرور إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوزه ذهابا على جيرونا 4-2.

لكن يظل لجيرونا فرصة في ظل استضافته للقاء الإياب.

طالع تشكيل الفريقين، وأحداث المباراة لحظة بلحظة

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نهاية المباراة

ق77: ماركوس يورنتي يسدد صاروخا يسكن مرمى جيرونا. 3-1 والأمور انتهت عمليا.

ق71: بيدرو بورو يسجل لجيرونا، 2-1 والآن يحتاج 3 أهداف للتعادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: الهدف الثاني عن طريق كريم بنزيمة

ق27: الهدف الأول لكريم بنزيمة ضد جيرونا

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل