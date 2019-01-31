محدّث انتهت- جيرونا (1) - (3) ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس إسبانيا
الخميس، 31 يناير 2019 - 22:25
كتب : FilGoal
يدخل ريال مدريد كمرشح مفضل للمرور إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوزه ذهابا على جيرونا 4-2.
لكن يظل لجيرونا فرصة في ظل استضافته للقاء الإياب.
طالع تشكيل الفريقين، وأحداث المباراة لحظة بلحظة
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نهاية المباراة
ق77: ماركوس يورنتي يسدد صاروخا يسكن مرمى جيرونا. 3-1 والأمور انتهت عمليا.
ق71: بيدرو بورو يسجل لجيرونا، 2-1 والآن يحتاج 3 أهداف للتعادل
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق44: الهدف الثاني عن طريق كريم بنزيمة
ق27: الهدف الأول لكريم بنزيمة ضد جيرونا
انطلاق المباراة
انطلاق المباراة بعد قليل